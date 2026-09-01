Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant le kiosque à musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine

Rdv devant le kiosque à musique Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir Romans au XIXe siècle au cœur d’un parcours commenté en ville par les guides du service Pays d’Art et d’Histoire.

.

Rdv devant le kiosque à musique Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, come discover 19th-century Romans on a guided walking tour of the city led by guides from the Pays d’Art et d’Histoire organization.

L’événement Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme