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AGENDA · Romans-sur-Isère

Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant le kiosque à musique Romans-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant le kiosque à musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rdv devant le kiosque à musique
Adresse
Place Jules Nadi
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine

Rdv devant le kiosque à musique Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir Romans au XIXe siècle au cœur d’un parcours commenté en ville par les guides du service Pays d’Art et d’Histoire.
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Rdv devant le kiosque à musique Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, come discover 19th-century Romans on a guided walking tour of the city led by guides from the Pays d’Art et d’Histoire organization.

L’événement Parcours en ville Romans au XIXe siècle Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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