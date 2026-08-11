Parcours Enfants Henri Pottier et l’Ordre des Sorcières à Mazé Mazé Mazé-Milon
mercredi 21 octobre 2026 · Mazé · Mazé-Milon
Informations pratiques
Mazé-Milon
Parcours Enfants Henri Pottier et l’Ordre des Sorcières à Mazé
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Parcours Enfants Henri Pottier et l’Ordre des Sorcières à Mazé
Henri Pottier poursuit ses aventures dans une école des plus magiques cette année encore….Déguisé avec ton plus beau costume d’Halloween, sers-toi de tes pouvoirs magiques et de ton sens de l’observation pour permettre à l’école de Montlard de retrouver son calme.
À noter: 2 parcours 3-6 ans et 7-11 ans, installés dans la même école de magie, réalisables en même temps.
Pas de réservation.
Atelier citrouille: Samedi 24 octobre entre 10h00 et 12h00. Animation gratuite Ouvert à tous.
Parcours pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte obligatoirement. .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com
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English :
Children’s Tour: Henri Pottier and the Order of the Witches by Mazé
L’événement Parcours Enfants Henri Pottier et l’Ordre des Sorcières à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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