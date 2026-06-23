Parcours Énigmes & Ripaille du Soir Chantelle
Parcours Énigmes & Ripaille du Soir Chantelle samedi 4 juillet 2026.
Chantelle
Parcours Énigmes & Ripaille du Soir
Salle des fêtes Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Résolvez Le message secret d’Anne de France en équipe, puis attablez-vous pour la Ripaille du Soir avec danses médiévales initiées par Les Danceries de Langlard. Une journée hors du temps !
.
Salle des fêtes Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 74 06 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solve Anne of France’s Secret Message as a team, then sit down for the Evening Feast, featuring medieval dances led by Les Danceries de Langlard. A day like no other!
L’événement Parcours Énigmes & Ripaille du Soir Chantelle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Galerie de l’Oscambre Juillet 2026 Galerie de l’Oscambre Chantelle 2 juillet 2026
- Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle 24 juillet 2026
- Affiches de peintres du XXe siècle Galerie de l’Oscambre Chantelle 1 août 2026
- Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle 19 août 2026