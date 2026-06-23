Chantelle

Parcours Énigmes & Ripaille du Soir

Salle des fêtes Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Résolvez Le message secret d’Anne de France en équipe, puis attablez-vous pour la Ripaille du Soir avec danses médiévales initiées par Les Danceries de Langlard. Une journée hors du temps !

.

Salle des fêtes Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 74 06 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solve Anne of France’s Secret Message as a team, then sit down for the Evening Feast, featuring medieval dances led by Les Danceries de Langlard. A day like no other!

L’événement Parcours Énigmes & Ripaille du Soir Chantelle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule