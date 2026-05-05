Parcours gestion des fichiers 3, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Parcours gestion des fichiers 3 Mardi 23 juin, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T14:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T14:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00

Place à la pratique ! Des exercices concrets pour appliquer les notions de gestions de fichiers vues précédemment.

Apprendre à télécharger un document et le classer au bon endroit, s’exercer à convertir un pdf en image (et inversement) et bien organiser son espace numérique pour s’y retrouver.

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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