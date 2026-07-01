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Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) en LSF, Musée des Augustins, Toulouse

vendredi 28 août 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) en LSF, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) en LSF Vendredi 28 août, 15h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Avec un personnage décalé, Béatrice Forêt guide les familles dans le musée avec un interprète en LSF.
« Toulouse, le musée parle de toi »
> Durée : 1h
Billet non remboursable, ni modifiable.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Arpentons la maison du cloître au salon atelier musée

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