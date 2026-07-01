Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) en LSF, Musée des Augustins, Toulouse
vendredi 28 août 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) en LSF Vendredi 28 août, 15h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Avec un personnage décalé, Béatrice Forêt guide les familles dans le musée avec un interprète en LSF.
« Toulouse, le musée parle de toi »
> Durée : 1h
Billet non remboursable, ni modifiable.
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Arpentons la maison du cloître au salon atelier musée
mairie de Toulouse
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