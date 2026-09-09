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PARCOURS INSTAGRAM 3, Sésame, Bordeaux

lundi 14 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux

PARCOURS INSTAGRAM 3, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
être inscrit.e à la bibliothèque

PARCOURS INSTAGRAM 3 Lundi 14 septembre, 14h15 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T14:15:00+02:00 – 2026-09-14T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-14T14:15:00+02:00 – 2026-09-14T16:15:00+02:00

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