Parcours littéraire #1 | Fatima Daas invite Abdellah Taïa Théâtre L’étoile du nord Paris
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre L'étoile du nord · Paris
Informations pratiques
Pour ce premier rendez-vous littéraire, Fatima Daas invite l’écrivain et cinéaste marocain Abdellah Taïa. Ils aborderont ensemble les questions de mémoire et d’identité en lien avec leurs origines.
Fatima Daas
Fatima Daas est une autrice française d’origine algérienne. Elle publie son premier roman, La Petite Dernière (2020, Noir sur Blanc), à 24 ans. Le livre reçoit le prix du premier Roman 2020 du magazine Les Inrockuptibles ainsi que le prix Haus der Kulturen der Welt en Allemagne en 2021. Il est désormais traduit en dix langues. Son adaptation à l’écran par Hafsia Herzi est sortie en salle en octobre 2025. En août 2025, Fatima Daas publie son deuxième roman, Jouer le jeu, aux Éditions de l’Olivier.
Abdellah Taïa
Né à Rabat en 1973, l’écrivain marocain Abdellah Taïa a publié, aux éditions du Seuil, plusieurs romans : L’Armée du Salut (2006), Une mélancolie arabe (2008), Le Jour du Roi (Prix de Flore 2010), Infidèles (2012), Un pays pour mourir (2015), Celui qui est digne d’être aimé (2017), La Vie lente (2019), Vivre à ta lumière (2022), Le Bastion des larmes (Julliard, 2024 Prix Décembre). Son premier long métrage, L’Armée du Salut, d’après son roman éponyme, est sorti en France en mai 2014. En 2025, il réalise Cabo Negro. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.
L’écriture de Fatima Daas naît d’une nécessité : nommer ce qui est invisibilisé. « Je tente de rendre compte des héritages coloniaux qui perdurent à travers le prisme de l’intime et des institutions emblématiques, telles que l’Éducation nationale ou la Santé. Je cherche à être au plus près du réel. Trouver les bons langages, les bonnes voix, le bon rythme ».
Le mardi 17 novembre 2026
de 20h00 à 21h00
payant
10 euros + 1 boisson offerte.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T21:00:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages de théâtre à destination des ados Maison de la Conversation Paris 14 juillet 2026
- Les symboles cachés de la Rive gauche : visite insolite 14 juillet 2026
- SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris 14 juillet 2026
- La roulotte à peinture en été Jardin Gabriële Buffet PARIS 14 juillet 2026
- Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement 14 juillet 2026