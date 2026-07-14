Parcours littéraire #1 | Fatima Daas invite Abdellah Taïa Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

Pour ce premier rendez-vous littéraire, Fatima Daas invite l’écrivain et cinéaste marocain Abdellah Taïa. Ils aborderont ensemble les questions de mémoire et d’identité en lien avec leurs origines.



Fatima Daas



Fatima Daas est une autrice française d’origine algérienne. Elle publie son premier roman, La Petite Dernière (2020, Noir sur Blanc), à 24 ans. Le livre reçoit le prix du premier Roman 2020 du magazine Les Inrockuptibles ainsi que le prix Haus der Kulturen der Welt en Allemagne en 2021. Il est désormais traduit en dix langues. Son adaptation à l’écran par Hafsia Herzi est sortie en salle en octobre 2025. En août 2025, Fatima Daas publie son deuxième roman, Jouer le jeu, aux Éditions de l’Olivier.



Abdellah Taïa



Né à Rabat en 1973, l’écrivain marocain Abdellah Taïa a publié, aux éditions du Seuil, plusieurs romans : L’Armée du Salut (2006), Une mélancolie arabe (2008), Le Jour du Roi (Prix de Flore 2010), Infidèles (2012), Un pays pour mourir (2015), Celui qui est digne d’être aimé (2017), La Vie lente (2019), Vivre à ta lumière (2022), Le Bastion des larmes (Julliard, 2024 Prix Décembre). Son premier long métrage, L’Armée du Salut, d’après son roman éponyme, est sorti en France en mai 2014. En 2025, il réalise Cabo Negro. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

L’écriture de Fatima Daas naît d’une nécessité : nommer ce qui est invisibilisé. « Je tente de rendre compte des héritages coloniaux qui perdurent à travers le prisme de l’intime et des institutions emblématiques, telles que l’Éducation nationale ou la Santé. Je cherche à être au plus près du réel. Trouver les bons langages, les bonnes voix, le bon rythme ».

Le mardi 17 novembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

10 euros + 1 boisson offerte.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-17T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T21:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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