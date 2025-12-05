Parcours ludique pour enfants, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Parcours ludique pour enfants 19 et 20 septembre Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un livret de découverte accompagne les enfants tout au long de leur visite. Conçu pour éveiller leur curiosité, il leur permet de mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les trésors de la basilique de façon ludique.

Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble 4 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 03 84 30 https://sacrecoeur38.fr/ https://www.facebook.com/sacrecoeurgrenoble/;https://www.instagram.com/basilique_sacre_coeur_grenoble/ La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est un édifice religieux emblématique, construit au début du XXᵉ siècle.

Elle se distingue par son architecture de style néo-byzantin et ses magnifiques vitraux qui illuminent son intérieur.

Située au cœur de Grenoble, elle fait partie du patrimoine historique et culturel de la ville. La basilique du Sacré-Cœur est située face à la gare de Grenoble, ce qui la rend très facile d’accès. Elle est desservie par les lignes de tram A et B (arrêt Gares), ainsi que par de nombreuses lignes de bus (C1, C5, C11, C12, C13, C14, 84, 86, N93 et X08). La gare SNCF de Grenoble se trouve à seulement quelques mètres de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec un accès en fauteuil roulant en autonomie.

Un livret de découverte accompagne les enfants tout au long de leur visite. Conçu pour éveiller leur curiosité, il leur permet de mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les trésors de la de…

©C. JEANJEAN IA