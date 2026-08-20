Parcours mémoriel : La tournée imaginaire du gardien de phare, Place de la mairie – Mailly-le-Château, Mailly-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Place de la mairie - Mailly-le-Château · Mailly-le-Château
Informations pratiques
Parcours mémoriel : La tournée imaginaire du gardien de phare Samedi 19 septembre, 19h00 Place de la mairie – Mailly-le-Château Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Visite nocturne guidée : suivez le gardien jusqu’au phare !
Rendez-vous sur la place de la mairie, nous suivrons le gardien pour sa tournée nocturne jusqu’au phare !
Place de la mairie – Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Rendez-vous sur la place de la mairie, nous suivrons le gardien pour sa tournée nocturne jusqu’au phare !
Visite nocturne guidée : suivez le gardien jusqu’au phare !
©AAPMC
À voir aussi à Mailly-le-Château (Yonne)
- Fête Foraine de Mailly-le-Château 2026 Rue du château Mailly-le-Château 21 août 2026
- Stage 2ème étoile Rue du Beauvais Mailly-le-Château 22 août 2026
- Visite commentée de la Reserve Naturelle Nationale du Bois du Parc, Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux, Mailly-le-Château 20 septembre 2026