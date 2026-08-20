Parcours mémoriel : La tournée imaginaire du gardien de phare, Place de la mairie – Mailly-le-Château, Mailly-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Place de la mairie - Mailly-le-Château · Mailly-le-Château

Informations pratiques

Parcours mémoriel : La tournée imaginaire du gardien de phare Samedi 19 septembre, 19h00 Place de la mairie – Mailly-le-Château Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Visite nocturne guidée : suivez le gardien jusqu’au phare !

Rendez-vous sur la place de la mairie, nous suivrons le gardien pour sa tournée nocturne jusqu’au phare !

Place de la mairie – Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Rendez-vous sur la place de la mairie, nous suivrons le gardien pour sa tournée nocturne jusqu’au phare !

Visite nocturne guidée : suivez le gardien jusqu’au phare !

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