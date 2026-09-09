Parcours motricité, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Parcours motricité Mercredi 14 octobre, 10h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:15:00+02:00 – 2026-10-14T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:15:00+02:00 – 2026-10-14T11:15:00+02:00

Un atelier parent-enfant pour partager un moment privilégié autour d’un parcours de motricité (modules sensoriels, équilibre, etc.) et des jeux de motricité fine.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille