Parcours motricité, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Parcours motricité 24 et 25 avril Ludo-médiathèque Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Développer ses capacités motrices et sa coordination tout en s’amusant. Une expérience ludique adaptée aux tout-petits !

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Bougez petits pieds !

Parentalité : ludo-médiathèque