Parcours nocturne « Les tombées de la nuit », Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Parcours nocturne « Les tombées de la nuit » Samedi 19 septembre, 19h30 Hôtel de ville Etréchy Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Promenade commentée mettant en valeur le patrimoine bâti et l’atmosphère singulière de la ville à la tombée de la nuit.

Hôtel de ville Etréchy Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France

Promenade commentée nocturne

©mairieEtréchy