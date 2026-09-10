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Parcours nocturne « Les tombées de la nuit », Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville Etréchy · Étréchy

Parcours nocturne « Les tombées de la nuit », Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville Etréchy
Adresse
Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy
Ville
91580 Étréchy
Département
Essonne
Tarif
Gratuit

Parcours nocturne « Les tombées de la nuit » Samedi 19 septembre, 19h30 Hôtel de ville Etréchy Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Promenade commentée mettant en valeur le patrimoine bâti et l’atmosphère singulière de la ville à la tombée de la nuit.

Hôtel de ville Etréchy Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France
Promenade commentée nocturne

©mairieEtréchy

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