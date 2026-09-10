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Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée, Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville Etréchy · Étréchy

Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée, Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville Etréchy
Adresse
Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy
Ville
91580 Étréchy
Département
Essonne
Tarif
Gratuit

Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville Etréchy Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Circuit pédestre pour découvrir plusieurs sites emblématiques de la ville.

Hôtel de ville Etréchy Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France
Circuit pédestre

©mairieEtréchy

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