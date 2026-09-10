AGENDA · Étréchy
Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée, Hôtel de ville Etréchy, Étréchy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville Etréchy · Étréchy
Informations pratiques
Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville Etréchy Essonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Circuit pédestre pour découvrir plusieurs sites emblématiques de la ville.
Hôtel de ville Etréchy Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France
Circuit pédestre
©mairieEtréchy
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