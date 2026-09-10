Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée, Hôtel de ville Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville Etréchy Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Circuit pédestre pour découvrir plusieurs sites emblématiques de la ville.

Hôtel de ville Etréchy Place charles de Gaulle, 91580 Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France

Circuit pédestre

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