Parcours par cœur thème Racines Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Parcours par cœur thème Racines
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 15:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le MAH se met au couleur du Salon de l’Aquarelle et adopte sa thématique pour un parcours illustrant le motif de la racine. De l’arbre généalogique en passant par la question des origines de la culture arédienne, cette visite promet de creuser ce sujet méconnu mais omniprésent dans les collections. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Parcours par cœur thème Racines
L’événement Parcours par cœur thème Racines Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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