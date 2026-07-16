Parcours photo à l’école Jean Lurçat, Ecole Jean Lurcat, Chalon-sur-Saône
lundi 28 septembre 2026 · Ecole Jean Lurcat · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Parcours photo à l’école Jean Lurçat 28 septembre – 7 octobre Ecole Jean Lurcat Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T08:30:00+02:00 – 2026-09-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T08:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Le parcours photo déployé à Chalon-sur-Saône avec le musée Nicéphore Niépce permet à des élèves de l’école partenaire, l’école Jean Lurçat, d’aborder l’image et la pratique photographique de manière hebdomadaire, du CP au CM2, par des médiations autour d’images photographiques, de la pratique photographique, des découvertes d’originaux au musée (collections et expositions temporaires), des rencontres avec des auteurs, des ateliers de pratique artistique animés par des artistes… et ce chaque semaine, tout au long de l’année.
Pour le Bicentenaire de la Photographie, les élèves de CM1-CM2 vont travailler avec l’artiste Guillaume Martial à un projet de recherche et d’édition pédagogique sur la photographie intitulé « la photographie, un jeu d’enfants ! ». Lors de cet atelier, les enfants créeront certains clichés de l’ouvrage. Le livre édité sera en vente à la librairie du musée à partir du printemps 2027.
Les photographies des enfants seront présenté lors d’une exposition à la Chapelle du Carmel, 16 rue de la Motte à Chalon-sur-Saône, du 16/06/2027 au 12/07/2027.
Un projet réalisé avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
Ecole Jean Lurcat 13 Rue des Prés Devant, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 43 49 29
Le parcours photo déployé à Chalon-sur-Saône avec le musée Nicéphore Niépce permet à des élèves de l’école partenaire, l’école Jean Lurçat, d’aborder l’image et la pratique photographique de manière …
Guillaume Martial, La balançoire, série La factory, 2023 © Guillaume Martial
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