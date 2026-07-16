Parcours photo au collège Robert Doisneau, Collège Robert Doisneau, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Parcours photo au collège Robert Doisneau 1 mars – 1 avril 2027 Collège Robert Doisneau Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T08:30:00+01:00 – 2027-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2027-04-01T08:30:00+02:00 – 2027-04-01T16:30:00+02:00

Le parcours photo déployé avec le musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône à l’école Jean Lurçat se poursuit au collège Robert Doisneau de la 6e à la 3e. Les élèves disposent d’une séance hebdomadaire alternant entre médiations autour d’images, découverte d’originaux du musée, pratique photographique et rencontre avec des artistes photographes.

Une semaine d’atelier photo sera menée au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône en mars 2027 avec la photographe Cécile Henryon. En partenariat avec le festival littéraire « Oh les beaux jours ! » de Marseille, des collégiens marseillais écriront des textes à partir de photographies des collections du musée Nicéphore Niépce sur la thématique de la fenêtre, comme un clin d’œil à la première photographie de Nicéphore Niépce. A partir de ces textes, les élèves du collège Robert Doisneau produiront avec Cécile Henryon des photographies.

Les triptyques de ce travail (photographies de départ, textes, photographies réalisées d’après les textes) seront présentés lors d’une exposition à la Chapelle du Carmel, 16 rue de la Motte à Chalon-sur-Saône, du 16/06/2027 au 12/07/2027 et sur les quais de Saône à l’automne.

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et du Pass culture.

Collège Robert Doisneau Rue Gauthier de Chamirey, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 20 91

Le parcours photo déployé avec le musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône à l’école Jean Lurçat se poursuit au collège Robert Doisneau de la 6e à la 3e. Les élèves disposent d’une séance alternant…

Travail en cours lors d’un atelier de pratique artistique avec Mayssa Jaoudat, 2025 © musée Nicéphore Niépce, ville de Chalon-sur-Saône