Parcours Prenons l’âge du bon coté Santé Cognitive Maison des sages Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Parcours Prenons l’âge du bon coté Santé Cognitive

Maison des sages 9 rue Simone Vieil Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-12-15 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-15 2027-01-05 2027-01-12

Entretenir sa mémoire et rester en mouvement, c’est possible à tout âge !

Le Conseil Départemental de la Vienne, en coordination avec l’ASEPT oitou, vous proposent de participer à un nouveau parcours Prenons l’âge du bon côté dédié à la santé cognitive, alliant stimulation intellectuelle et activité physique.

Au fil des séances, vous pourrez faire le point sur vos habitudes, découvrir des excercices simples et adaptés pour entretenir vos capacités, et bénéficier d’un accompagnement collectif et individul, animé par des professionnels, pour rester actif et en confiance au quotidien. .

Maison des sages 9 rue Simone Vieil Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 86 67

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English : Parcours Prenons l’âge du bon coté Santé Cognitive

L’événement Parcours Prenons l’âge du bon coté Santé Cognitive Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou