Parcours santé Les Escales Estivales de Romans Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère
jeudi 16 juillet 2026 · Parc Alice Milliat · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Parcours santé Les Escales Estivales de Romans
Parc Alice Milliat Avenue de Saint-Donat Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Cet été à Romans, bougez au rythme des Escale Estivales Sportives !
Venez découvrir le Parcours Santé en plein air dans des cadres magnifiques comme le Belvédère Saint-Romain ou Chemin des Bœufs !
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Parc Alice Milliat Avenue de Saint-Donat Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 sportssante@ville-romans26.fr
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English : Parcours santé Les Escales Estivales de Romans
This summer in Romans, get moving with Escale Estivales Sportives!
Come and discover the outdoor Parcours Santé in magnificent settings such as Belvédère Saint-Romain or Chemin des B?ufs!
L’événement Parcours santé Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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