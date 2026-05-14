Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs

Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) 1 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’association vous propose de parcourir le Chemin des Boeufs afin retracer des pans de l’histoire romanaise…

.

Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) 1 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association invites you to walk along the Chemin des Boeufs to retrace some of Roman history…

L’événement Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme