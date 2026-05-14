Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) Romans-sur-Isère
Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) Romans-sur-Isère jeudi 16 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs
Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) 1 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’association vous propose de parcourir le Chemin des Boeufs afin retracer des pans de l’histoire romanaise…
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Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) 1 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com
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English :
The association invites you to walk along the Chemin des Boeufs to retrace some of Roman history…
L’événement Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme
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