UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romans-sur-Isère

Ciné plein air  » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère

dimanche 26 juillet 2026 · Rue Bistour · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue Bistour
Adresse
Jardins du Musée de la Chaussure
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Ciné plein air  » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le long métrage « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » qui mêle des marionnettes dans des décors réels, animées image par image (stop-motion) et de l’animation en 2D (dessinée à la main). Venez nombreux !
  .

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51  contact@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The feature film « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » (Leo, the fabulous story of Leonardo da Vinci) combines puppets in real settings, animated frame by frame (stop-motion) and 2D animation (hand-drawn). Come one, come all!

L’événement Ciné plein air  » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-03 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)