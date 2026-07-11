Ciné plein air » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère
dimanche 26 juillet 2026 · Rue Bistour · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Ciné plein air » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le long métrage « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » qui mêle des marionnettes dans des décors réels, animées image par image (stop-motion) et de l’animation en 2D (dessinée à la main). Venez nombreux !
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Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
The feature film « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » (Leo, the fabulous story of Leonardo da Vinci) combines puppets in real settings, animated frame by frame (stop-motion) and 2D animation (hand-drawn). Come one, come all!
L’événement Ciné plein air » Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci » Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-03 par Valence Romans Tourisme
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