Qi Gong Les Escales Estivales de Romans Rue Saint-Romain Romans-sur-Isère
Qi Gong Les Escales Estivales de Romans Rue Saint-Romain Romans-sur-Isère lundi 13 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Qi Gong Les Escales Estivales de Romans
Rue Saint-Romain Belvédère du Parc Saint Romain Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7€/séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 08:15:00
fin : 2026-08-20 09:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Cet été à Romans, bougez au rythme des Escale Estivales Sportives !
Stretching, Pilates, Qi-Gong il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, en plein air dans des cadres magnifiques comme le Belvédère Saint-Romain ou Chemin des Bœufs.
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Rue Saint-Romain Belvédère du Parc Saint Romain Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 85 33 72
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English : Qi Gong Les Escales Estivales de Romans
This summer in Romans, get moving with Escale Estivales Sportives!
Stretching, Pilates, Qi-Gong, there’s something for all tastes and levels, outdoors in magnificent settings such as Belvédère Saint-Romain or Chemin des B?ufs.
L’événement Qi Gong Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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