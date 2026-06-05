Qi Gong Les Escales Estivales de Romans Rue Saint-Romain Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Qi Gong Les Escales Estivales de Romans

Rue Saint-Romain Belvédère du Parc Saint Romain Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7€/séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 08:15:00

fin : 2026-08-20 09:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Cet été à Romans, bougez au rythme des Escale Estivales Sportives !

Stretching, Pilates, Qi-Gong il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, en plein air dans des cadres magnifiques comme le Belvédère Saint-Romain ou Chemin des Bœufs.

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Rue Saint-Romain Belvédère du Parc Saint Romain Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 85 33 72

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English : Qi Gong Les Escales Estivales de Romans

This summer in Romans, get moving with Escale Estivales Sportives!

Stretching, Pilates, Qi-Gong, there’s something for all tastes and levels, outdoors in magnificent settings such as Belvédère Saint-Romain or Chemin des B?ufs.

L’événement Qi Gong Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme