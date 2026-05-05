Jeux et livres en herbe ! Place du Champ de Mars Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Jeux et livres en herbe !

Place du Champ de Mars Parc du Champ de Mars (près de l’aire de jeux des enfants) Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Les médiathèques de Romans et la ludothèque Les 3 dés vous invitent à un avant-goût des animations de l’été sur le Champ de Mars (à côté de l’aire de jeux pour enfants).

Des moments conviviaux autour de livres et de jeux pour petits et grands.

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Place du Champ de Mars Parc du Champ de Mars (près de l’aire de jeux des enfants) Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 65 63 ludotheque@ville-romans26.fr

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English : Jeux et livres en herbe !

The Romans media libraries and the Les 3 dés toy library invite you to a foretaste of summer events on the Champ de Mars (next to the children?s play area).

Friendly moments around books and games for young and old.

L’événement Jeux et livres en herbe ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme