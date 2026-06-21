Fête des artisans, commerçants et artistes Romans-sur-Isère
Fête des artisans, commerçants et artistes Romans-sur-Isère mercredi 1 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Fête des artisans, commerçants et artistes
rue Pêcherie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Venez célébrer la créativité et la convivialité lors de la Fête des Artisans, Commerçants & Artistes de la rue Pêcherie ! Au programme restauration, boissons, animations artistiques et une ambiance festive pour petits et grands.
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rue Pêcherie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes colllectif.happart@gmail.com
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English :
Come celebrate creativity and camaraderie at the Festival of Artisans, Merchants, and Artists on Rue Pêcherie! On the agenda: food, drinks, artistic performances, and a festive atmosphere for all ages.
L’événement Fête des artisans, commerçants et artistes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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