Fête de la musique au Chevet de Saint Barnard place Aux Herbes Romans-sur-Isère dimanche 21 juin 2026.

Romans-sur-Isère

Fête de la musique au Chevet de Saint Barnard

place Aux Herbes Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Chevet de Saint Barnard organise sa fête de la musique.

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place Aux Herbes Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Le Chevet de Saint Barnard is hosting its Music Festival.

L’événement Fête de la musique au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme