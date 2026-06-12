Journées Portes Ouvertes chez Domitys Résidence Domitys L’estampe Romans-sur-Isère
Journées Portes Ouvertes chez Domitys Résidence Domitys L’estampe Romans-sur-Isère vendredi 19 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Journées Portes Ouvertes chez Domitys
Résidence Domitys L’estampe 3 Allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Les Journées Portes Ouvertes Domitys sont l’occasion idéale pour visiter les appartements, tester les espaces de loisirs et échanger avec les équipes !
Ouvertes à tous, des animations gratuites seront proposées !
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Résidence Domitys L’estampe 3 Allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 51 34 00 00 commercial@domitys.fr
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English : Journées Portes Ouvertes chez Domitys
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L’événement Journées Portes Ouvertes chez Domitys Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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