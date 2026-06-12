Journées Portes Ouvertes chez Domitys Résidence Domitys L’estampe Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journées Portes Ouvertes chez Domitys

Résidence Domitys L’estampe 3 Allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Les Journées Portes Ouvertes Domitys sont l’occasion idéale pour visiter les appartements, tester les espaces de loisirs et échanger avec les équipes !

Ouvertes à tous, des animations gratuites seront proposées !

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Résidence Domitys L’estampe 3 Allée du Docteur Bonnet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 51 34 00 00 commercial@domitys.fr

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English : Journées Portes Ouvertes chez Domitys

Domitys Open House Days are the perfect opportunity to visit apartments, try out leisure facilities and chat with our teams!

Open to all, free activities will be offered!

L’événement Journées Portes Ouvertes chez Domitys Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme