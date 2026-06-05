Romans-sur-Isère

Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans

Rue Jacquemart et centre historique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Flânez dans les rues, profitez de bonnes affaires et découvrez de nombreux commerçants venus présenter leurs collections.

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Rue Jacquemart et centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

Stroll the streets, grab a bargain and discover the many merchants presenting their collections.

L’événement Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme