Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère
Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère vendredi 19 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans
Rue Jacquemart et centre historique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Flânez dans les rues, profitez de bonnes affaires et découvrez de nombreux commerçants venus présenter leurs collections.
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Rue Jacquemart et centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
Stroll the streets, grab a bargain and discover the many merchants presenting their collections.
L’événement Braderie des commerçants Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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