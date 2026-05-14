Animations du vendredi 5 Juin Festival des Pas D’Côté Maison de Quartier Saint-Nicolas Campus Connecté Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Animations du vendredi 5 Juin Festival des Pas D’Côté

Maison de Quartier Saint-Nicolas Campus Connecté Place Perrot de Verdun 14 Place du Chapitre 18 Rue Mathieu de la Drôme Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 08:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre du Festival des Pas d’côté, de nombreuses animations gratuites seront proposées le vendredi 5 Juin 2026 dans plusieurs lieux du centre historique (Maison de Quartier St Nicolas, Campus connecté, Place Perrot de Verdun, Maison Nugues…)

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Maison de Quartier Saint-Nicolas Campus Connecté Place Perrot de Verdun 14 Place du Chapitre 18 Rue Mathieu de la Drôme Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr

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English : Animations du vendredi 5 Juin Festival des Pas D’Côté

As part of the Festival des Pas d?côté, a number of free events will be held on Friday, June 5, 2026 at several venues in the historic center (Maison de Quartier St Nicolas, Campus connecté, Place Perrot de Verdun, Maison Nugues…)

L’événement Animations du vendredi 5 Juin Festival des Pas D’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme