GUINGUETTE #1 LEFT LANE CRUISER + My Lovely Guru Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #1 LEFT LANE CRUISER + My Lovely Guru

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Le Left Lane Cruiser Tandem tout droit venu de l’Indiana débarque à La Cordo pour un concert unique avec guitare slide, chant et batterie !

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : GUINGUETTE #1 LEFT LANE CRUISER + My Lovely Guru

The Left Lane Cruiser Tandem, straight from Indiana, come to La Cordo for a unique concert featuring slide guitar, vocals and drums!

L’événement GUINGUETTE #1 LEFT LANE CRUISER + My Lovely Guru Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme