Rencontre avec l’autrice Laurine Roux Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’autrice Laurine Roux

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La Librairie des Cordeliers vous invite pour rencontrer l’autrice Laurine Roux qui viendra vous présenter son ouvrage intitulé Trois fois la colère sorti en août 2025.

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Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

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English : Rencontre avec l’autrice Laurine Roux

Librairie des Cordeliers invites you to meet author Laurine Roux, who will be presenting her book Trois fois la colère , published in August 2025.

L’événement Rencontre avec l’autrice Laurine Roux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme