Festival des Pas d’Côté Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre, Jardins du Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Festival des Pas d’Côté

Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre, Jardins du Musée de la Chaussure… Lieux divers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Le Festival des Pas d’Côté invitent le public à vivre des moments de partage festifs et culturels dans plusieurs lieux emblématiques de Romans sur Isère, comme la place Perrot de Verdun ou encore la place du Chapitre et les Jardins du Musée.

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Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre, Jardins du Musée de la Chaussure… Lieux divers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation1@mqstnicolas.fr

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English : Festival des Pas d’Côté

The Festival des Pas d’Côté invites the public to share festive and cultural moments in several emblematic locations in Romans sur Isère, including Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre and the Museum Gardens.

L’événement Festival des Pas d’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme