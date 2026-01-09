Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-05-07 20:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04

L’italien s’installe à la Maison Nugues !

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English : Apéro Italien

Italian moves into Maison Nugues!

L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-09 par Valence Romans Tourisme