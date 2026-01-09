Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Apéro Italien
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson comprise.
Début : 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-05-07 20:30:00
L’italien s’installe à la Maison Nugues !
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English : Apéro Italien
Italian moves into Maison Nugues!
