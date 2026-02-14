Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère jeudi 4 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien
Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 18:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Dans le cadre du Festival des Pas d’côté, venez nombreux pour assister à la soirée d’ouverture à la Maison de quartier des Ors !
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Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr
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English : Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien
As part of the Festival des Pas d?côté, come one, come all to the opening night at the Maison de quartier des Ors!
L’événement Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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