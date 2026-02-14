Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien

Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre du Festival des Pas d’côté, venez nombreux pour assister à la soirée d’ouverture à la Maison de quartier des Ors !

.

Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien

As part of the Festival des Pas d?côté, come one, come all to the opening night at the Maison de quartier des Ors!

L’événement Soirée d’ouverture du Festival des Pas d’Côté Spectacle J’attendrai par la Cie Mine de Rien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme