Atelier de bijouterie alliances, bagues, boucles d’oreilles, bracelet Florescence Bijoux Curieuse Cabane Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier de bijouterie alliances, bagues, boucles d’oreilles, bracelet

Florescence Bijoux Curieuse Cabane 15 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 75 – 75 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre du programme des Escales Estivales, venez fabriquer votre bijou accompagné par une bijoutière confirmée et sympa au sein de l’atelier Florescence Bijoux.

Les ateliers sont accessibles uniquement sur rendez-vous.

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Florescence Bijoux Curieuse Cabane 15 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 83 86 18 florescencebijoux@gmail.com

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English : Atelier de bijouterie alliances, bagues, boucles d’oreilles, bracelet

As part of the Escales Estivales program, come and make your own piece of jewelry accompanied by an experienced and friendly jeweller at the Florescence Bijoux workshop.

Workshops are by appointment only.

L’événement Atelier de bijouterie alliances, bagues, boucles d’oreilles, bracelet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme