Orée de la Poésie Poésie en musique. La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Orée de la Poésie Poésie en musique. La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 5 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Orée de la Poésie Poésie en musique.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Poésie en musique. Entrée libre.
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English :
Poetry to music. Free admission.
L’événement Orée de la Poésie Poésie en musique. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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