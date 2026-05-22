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Orée de la Poésie Poésie en musique. La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Orée de la Poésie Poésie en musique. La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Maison Nugues

Adresse : 18 Rue de l'Armillerie

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Orée de la Poésie Poésie en musique.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Poésie en musique. Entrée libre.
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

Poetry to music. Free admission.

L’événement Orée de la Poésie Poésie en musique. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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