COMPLET Humour Haroun Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET Humour Haroun Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Bonjour quand même



Auteur de tous ses textes, Haroun aime proposer de la nouveauté et surprendre son public.

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hello anyway



As the author of all his own lyrics, Haroun likes to come up with something new and surprise his audience.

L’événement COMPLET Humour Haroun Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme