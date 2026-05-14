Concert Mr. GONE MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert Mr. GONE

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Mr. Gone Quartet, c’est le jazz sous toutes ses formes des classiques intemporels aux improvisations audacieuses. Avec Franck Abisset (batterie), Daniel Brulebois (saxophones), Sylvain Jamet-Fournier (guitare) et Jean-Luc Tayol (basse).

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MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

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English : Concert Mr. GONE

Mr. Gone Quartet is jazz in all its forms: from timeless classics to daring improvisations. With Franck Abisset (drums), Daniel Brulebois (saxophones), Sylvain Jamet-Fournier (guitar) and Jean-Luc Tayol (bass).

L’événement Concert Mr. GONE Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme