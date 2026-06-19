Soirée Blind test V&B COMPLET V and B Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Soirée Blind test V&B COMPLET

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Prêt(e) à tester tes connaissances musicales dans une ambiance conviviale ?

.

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready to test your musical knowledge in a friendly atmosphere?

L’événement Soirée Blind test V&B COMPLET Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme