Soirée Blind test V&B COMPLET V and B Romans-sur-Isère
Soirée Blind test V&B COMPLET V and B Romans-sur-Isère vendredi 19 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée Blind test V&B COMPLET
V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Prêt(e) à tester tes connaissances musicales dans une ambiance conviviale ?
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V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
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English :
Ready to test your musical knowledge in a friendly atmosphere?
L’événement Soirée Blind test V&B COMPLET Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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