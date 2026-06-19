Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Blind test V&B COMPLET V and B Romans-sur-Isère

Soirée Blind test V&B COMPLET V and B Romans-sur-Isère vendredi 19 juin 2026.

Lieu : V and B

Adresse : 3 avenue des Allobroges

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Soirée Blind test V&B COMPLET

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Prêt(e) à tester tes connaissances musicales dans une ambiance conviviale ?
  .

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48  romanssurisere@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready to test your musical knowledge in a friendly atmosphere?

L’événement Soirée Blind test V&B COMPLET Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)