Opéra au Cinéma Le dernier rêve de Frida et Diego Ciné Planète Romans-sur-Isère

Opéra au Cinéma Le dernier rêve de Frida et Diego

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Dans le cadre de la programmation Opéra au Cinéma, le Ciné Planète de Romans propose la diffusion en HD Live du Dernier rêve de Frida et Diego par le Metropolitan Opera. Cet Opéra en deux actes est présenté en espagnol sous-titré en français (1 entracte).

English :

As part of its Opera au Cinéma program, Ciné Planète de Romans is offering an HD Live broadcast of Frida and Diego’s Last Dream by the Metropolitan Opera. This two-act opera is presented in Spanish with French subtitles (1 intermission).

