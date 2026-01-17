Ateliers dessins-peinture (enfants/adultes) avec Claire MOULAS MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
Ateliers dessins-peinture (enfants/adultes) avec Claire MOULAS
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 366 – 366 – 366 EUR
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
2026-01-24 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-20
Venez découvrir le dessin et la peinture avec l’intervenante Claire Moulas lors d’une séance de 1h30 environ à la MJC Robert Martin.
Première séance le samedi 27 Septembre puis 2 séances par mois selon calendrier.
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 claire.callig@orange.fr
English :
Come and discover drawing and painting with Claire Moulas during a 1h30 session at MJC Robert Martin.
First session on Saturday September 27, then 2 sessions a month depending on the calendar.
