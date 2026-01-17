Ateliers dessins-peinture (enfants/adultes) avec Claire MOULAS MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Ateliers dessins-peinture (enfants/adultes) avec Claire MOULAS

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 366 – 366 – 366 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-20

Venez découvrir le dessin et la peinture avec l’intervenante Claire Moulas lors d’une séance de 1h30 environ à la MJC Robert Martin.

Première séance le samedi 27 Septembre puis 2 séances par mois selon calendrier.

.

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 claire.callig@orange.fr

English :

Come and discover drawing and painting with Claire Moulas during a 1h30 session at MJC Robert Martin.

First session on Saturday September 27, then 2 sessions a month depending on the calendar.

