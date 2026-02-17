Animations en famille Jacquemart reporter rue du Mouton Romans-sur-Isère
Animations en famille Jacquemart reporter rue du Mouton Romans-sur-Isère mercredi 15 avril 2026.
rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne
présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 14:30:00
2026-04-15 2026-06-21
Saviez-vous que Jacquemart, cet automate connu pour frapper inlassablement les heures, était aussi un fin reporter de la vie et de l'histoire romanaise ? Partez, journal en main, sur les traces du chroniqueur le plus célèbre de Romans.
plus célèbre de Romans.
rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86
English :
Did you know that Jacquemart, the automaton known for tirelessly striking the hours, was also a fine reporter of Roman life and history? Set off, diary in hand, in the footsteps of Romans' most famous chronicler.
chronicler of Romans.
