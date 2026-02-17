Animations en famille Jacquemart reporter rue du Mouton Romans-sur-Isère

Animations en famille Jacquemart reporter

rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne

présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 14:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-06-21

Saviez-vous que Jacquemart, cet automate connu pour frapper inlassablement les heures, était aussi un fin reporter de la vie et de l’histoire romanaise ? Partez, journal en main, sur les traces du chroniqueur le

plus célèbre de Romans.

.

rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86

English :

Did you know that Jacquemart, the automaton known for tirelessly striking the hours, was also a fine reporter of Roman life and history? Set off, diary in hand, in the footsteps of Romans?

chronicler of Romans.

L’événement Animations en famille Jacquemart reporter Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme