Humour Un air de famille Maison des Jeunes et culture Romans-sur-Isère
Humour Un air de famille Maison des Jeunes et culture Romans-sur-Isère vendredi 19 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Humour Un air de famille
Maison des Jeunes et culture 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Découvrez la pièce Un air de famille d’Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri et mise en scène Alexandre Moutet. Venez nombreux !
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Maison des Jeunes et culture 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr
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English :
Discover the play Un air de famille by Agnés Jaoui and Jean Pierre Bacri, directed by Alexandre Moutet. Come one, come all!
L’événement Humour Un air de famille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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