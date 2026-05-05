Humour Un air de famille Maison des Jeunes et culture Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Humour Un air de famille

Maison des Jeunes et culture 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez la pièce Un air de famille d’Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri et mise en scène Alexandre Moutet. Venez nombreux !

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Maison des Jeunes et culture 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr

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English :

Discover the play Un air de famille by Agnés Jaoui and Jean Pierre Bacri, directed by Alexandre Moutet. Come one, come all!

L’événement Humour Un air de famille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme