Tous en bib à vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère mercredi 24 juin 2026.

Romans-sur-Isère

Tous en bib à vélo

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 13:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Histoires, ateliers, balade La médiathèque propose une après-midi autour du vélo de loisir, de sport et d’aventures.

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Stories, workshops, rides The mediatheque offers an afternoon of leisure, sport and adventure cycling.

L’événement Tous en bib à vélo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme