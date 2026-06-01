Tous en bib à vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
Tous en bib à vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère mercredi 24 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Tous en bib à vélo
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Histoires, ateliers, balade La médiathèque propose une après-midi autour du vélo de loisir, de sport et d’aventures.
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Stories, workshops, rides The mediatheque offers an afternoon of leisure, sport and adventure cycling.
L’événement Tous en bib à vélo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme
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