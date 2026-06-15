Concert Aubade estivale de l’Harmonie Sainte Cécile Chapelle des Balmes Romans-sur-Isère
Concert Aubade estivale de l’Harmonie Sainte Cécile Chapelle des Balmes Romans-sur-Isère mercredi 24 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Concert Aubade estivale de l’Harmonie Sainte Cécile
Chapelle des Balmes 2335 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre des aubades estivales, l’Harmonie Sainte Cécile organise un concert avec les chorales adultes et enfants. Venez nombreux !
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Chapelle des Balmes 2335 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com
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English :
As part of the summer serenades, the Sainte-Cécile Wind Ensemble is hosting a concert featuring adult and children’s choirs. We hope to see you there!
L’événement Concert Aubade estivale de l’Harmonie Sainte Cécile Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
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