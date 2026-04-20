Stages de poteries parent enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Stages de poteries parent enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère mercredi 17 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Stages de poteries parent enfant
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
par duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-20 2026-07-08
Deux heures pour faire une activité créative avec votre enfant un petit bol, tasse-chat, une coupelle que vous pourrez façonner et décorer
.
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
Two hours to make a creative activity with your child: a small bowl, cat-cup, or dish that you can shape and decorate
L’événement Stages de poteries parent enfant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme
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