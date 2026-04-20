Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stages de poteries parent enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stages de poteries parent enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Atelier les Terres Brunes

Adresse : 7 place Perrot de Verdun

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 70 70 70 par duo

Romans-sur-Isère

Stages de poteries parent enfant

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-20 2026-07-08

Deux heures pour faire une activité créative avec votre enfant un petit bol, tasse-chat, une coupelle que vous pourrez façonner et décorer
  .

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74  atelier-lesterresbrunes@tuta.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two hours to make a creative activity with your child: a small bowl, cat-cup, or dish that you can shape and decorate

L’événement Stages de poteries parent enfant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)