Atelier massage bébé Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Atelier massage bébé Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère mardi 16 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier massage bébé
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 09:30:00
fin : 2026-06-16 11:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
Atelier spécial nourrisson et enfant jusqu’à 1 an.
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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
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English :
Special workshop for infants and children up to 1 year old.
L’événement Atelier massage bébé Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
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