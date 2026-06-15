Atelier massage bébé Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère mardi 16 juin 2026.

Romans-sur-Isère

Atelier massage bébé

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 09:30:00

fin : 2026-06-16 11:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Atelier spécial nourrisson et enfant jusqu’à 1 an.

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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

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English :

Special workshop for infants and children up to 1 year old.

L’événement Atelier massage bébé Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme