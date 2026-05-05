La saison du Kiosque Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère
La saison du Kiosque Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère mercredi 17 juin 2026.
Romans-sur-Isère
La saison du Kiosque
Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez profitez de la saison du Kiosque pour découvrir l’Orchestre à cordes benjamin, l’Harmonie benjamine, l’Orchestre à vent cycle I du Conservatoire l’école Langevin et bien plus encore !
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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
Take advantage of the Kiosque season to discover the Orchestre à cordes benjamin, the Harmonie benjamine, the Orchestre à vent cycle I du Conservatoire l’école Langevin and much more!
L’événement La saison du Kiosque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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