La saison du Kiosque Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

La saison du Kiosque

Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez profitez de la saison du Kiosque pour découvrir l’Orchestre à cordes benjamin, l’Harmonie benjamine, l’Orchestre à vent cycle I du Conservatoire l’école Langevin et bien plus encore !

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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

Take advantage of the Kiosque season to discover the Orchestre à cordes benjamin, the Harmonie benjamine, the Orchestre à vent cycle I du Conservatoire l’école Langevin and much more!

L’événement La saison du Kiosque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme