Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Ciné Planète Romans-sur-Isère
Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Ciné Planète Romans-sur-Isère lundi 15 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995
Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Envie de revivre la magie du concert de Johnny à Berçy en 95? Ciné Planète vous propose une soirée unique avec la projection de ce concert qui vous fera remonter le temps.
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Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32
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English :
Want to relive the magic of Johnny’s concert at Berçy in ’95? Ciné Planète offers you a unique evening with a screening of this concert that will take you back in time.
L’événement Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme
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