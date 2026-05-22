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Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Ciné Planète Romans-sur-Isère

Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Ciné Planète Romans-sur-Isère lundi 15 juin 2026.

Lieu : Ciné Planète

Adresse : 14 place Jean Jaures

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 18

Romans-sur-Isère

Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Envie de revivre la magie du concert de Johnny à Berçy en 95? Ciné Planète vous propose une soirée unique avec la projection de ce concert qui vous fera remonter le temps.
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Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32 

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English :

Want to relive the magic of Johnny’s concert at Berçy in ’95? Ciné Planète offers you a unique evening with a screening of this concert that will take you back in time.

L’événement Concert au cinéma Johnny à Berçy 1995 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme

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