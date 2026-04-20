Atelier Poterie Parents Enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier Poterie Parents Enfant

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 70120 – 70120 – 70120 EUR

par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20 2026-07-08

Deux heures pour faire une activité créative avec voter enfant, un petit bol, un tasse-chat, une coupelle que vous pourrez façonner et décorer.

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Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Two hours to make a creative activity with your child, a small bowl, a cat-cup, a cup that you can shape and decorate.

L’événement Atelier Poterie Parents Enfant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme