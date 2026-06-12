Bal Tango Salle Empi et Riaume Romans-sur-Isère
Bal Tango Salle Empi et Riaume Romans-sur-Isère dimanche 21 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Bal Tango
Salle Empi et Riaume Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’association Romanaise de tango argentin Corazon de tango organise à l’occasion de la fête de la Musique, le dimanche 21 juin, un bal tango gratuit (démonstrations, initiation)…
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Salle Empi et Riaume Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 46 49 contact@corazondetango.fr
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English : Bal Tango
The Corazon de tango Argentinian tango association from Roman is organizing a free tango ball (demonstrations, initiation) on Sunday June 21, to mark the Fête de la Musique…
L’événement Bal Tango Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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