18ème Meeting d’athlétisme de Romans Entente Athlétique Romanaise Péageoise Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

18ème Meeting d’athlétisme de Romans

Entente Athlétique Romanaise Péageoise 42, rue André Chénier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

L’EARP vous donne rendez-vous au Stade Guillermoz pour la 18ème édition de son traditionnel meeting d’athlétisme !

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Entente Athlétique Romanaise Péageoise 42, rue André Chénier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 66 85 23 22 contact@earp.fr

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English : 18ème Meeting d’athlétisme de Romans

EARP looks forward to seeing you at the Stade Guillermoz for the 18th edition of its traditional athletics meeting!

L’événement 18ème Meeting d’athlétisme de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme